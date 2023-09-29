وكيل وزير الصحة العراقي: حكومة كوردستان معروفة بمواقفها الانسانية في تقديم المساعدة للضحايا

أربيل (كوردستان24)- قال وكيل وزير الصحة العراقي ان حكومة كوردستان معروفة بمواقفها في تقديم المساعدة للضحايا.

خميس أسعد وكيل وزير الصحة العراق قال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 29 أيلول 2023 خلال زيارته الى أربيل "حكومة كوردستان قدمت المساعدة لضحايا حادثة الحمدانية منذ بداية وقوعها، ونقلت 67 جريحاً الى مستشفيات أربيل ودهوك".

وأضاف خميس "ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخذ مبادرة لإرسال الجرحى الذين لا يمكن علاجهم داخل العراق الى الخارج".

وأشار وكيل وزير الصحة العراقي الى انه "كان هناك تنسيق جيد بين الحكومة العراقية وحكومة كوردستان منذ بداية وقوع الكارثة".

وأضاف "نجدد شكرنا لحكومة كوردستان لتقديمها المساعدة لضحايا حادثة الحمدانية".

واندلع حريقٌ ضخم في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقاعة الهيثم للحفلات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى.

وكان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وجّه فرق الدفاع المدني والصحة بالإقليم بتقديم المساعدة للضحايا.

وقال وزير الصحة في حكومة كوردستان، سامان برزنجي، إن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهت إلى قضاء الحمدانية بناءً على توصية رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني لتقديم الرعاية الصحة ونقل المصابين لمستشفيات أربيل.

وقال إن فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك تحرّكت على الفور وسلّمت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، بينما نُقِلت الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.