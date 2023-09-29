بابا الفاتيكان يوجه رسالة لأهالي ضحايا حادثة الحمدانية

أربيل (كوردستان24)- وجه بابا الفاتيكان عبر وزارة خارجية الفاتيكان تعازيه لأسر ضحايا حادثة حريق الحمدانية، معرباً عن دعمه لهم.

وقدم بابا الفاتيكان فرانسيس في رسالته التعازي لأسر ضحايا الحادث المأساوي في الحمدانية، مؤكداً دعمه الكامل للسريانيين وضحايا الحادث.

وشدد البابا فرانسيس في رسالته على أهمية الوحدة وضبط النفس في هذا الوقت العصيب واللحظات المؤلمة.

واندلع حريقٌ ضخم في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقاعة الهيثم للحفلات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى.

وكان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وجّه فرق الدفاع المدني والصحة بالإقليم بتقديم المساعدة للضحايا.

وقال وزير الصحة في حكومة كوردستان، سامان برزنجي، إن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهت إلى قضاء الحمدانية بناءً على توصية رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني لتقديم الرعاية الصحة ونقل المصابين لمستشفيات أربيل.

وقال إن فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك تحرّكت على الفور وسلّمت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، بينما نُقِلت الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.