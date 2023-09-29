"فكّك جهاز كاميرات المراقبة وأخذ أمواله وخرج".. هكذا يروي أحد المدعوّين تفاصيل هروب صاحب قاعة الحمدانية (فيديو)

أربيل (كوردستان 24)- تمكّن أحد المدعويين إلى الحفلة المقامة بقاعة الهيثم في الحمدانية من إنقاذ 20 سيدة، إضافة لزوجته خلال اندلاع الحريق.

ويقول "ستيفن" وهو من سكان عين كاوا بأربيل، إنه جاء إلى الحفلة بناءً عل دعوةٍ من أهالي العريس يوم الثلاثاء الماضي.

ويضيف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "عندما بدأ الحريق ركضت إلى الخارج وعند الباب شاهدت طفلين، حملتهما وأخرجتهما من القاعة ووضعتهما في غرفة الإدارة لحمايتهما من الحريق".

وتابع: أنقذت لوحدي 20 سيدة وأخرجتهن خارج القاعة ومن بينهن زوجتي أيضاً. كانت إحدى تلك السيدات حامل.

وزاد: في اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، أطفأ صاحب القاعة التيار الكهرباء عن كامل صالة الحفلة، وعندما حاولت رفع قواطع الكهرباء، منعني وطردني من الغرفة".

وقال: فكك صاحب القاعة نظام حفظ المعلومات الخاص بكاميرات المراقبة، وأخذ الأموال التي في الخزنة وجميع أغراضه الشخصية وهرب من الشباك بعد أن حطم الزجاج بواسطة كرسي".

وقُتِل 100 شخص على الأقلّ وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح جراء اندلاع حريق بقاعة الهيثم للحفلات في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق فجر الأربعاء.

وكانت فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك أرسلت 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، قبل أن تُنقَل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.

وفي بيانٍ سابق، قال الدفاع المدني العراقي إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

وبحسب الدفاع المدني فإنّ "الحريق أدّى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال زهيدة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

والحمدانية التي تُعرف أيضاً باسمي قرقوش وبغديدا هي بلدة مسيحية قديمة، يتحدّث سكّانها لهجة حديثة من الآرامية، لغة السيّد المسيح.

وسبق أن لقي نحو 150 شخصاً حتفهم في العراق، جراء حريقين منفصلين، الأول في أبريل نيسان 2021 عندما توفي 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كورونا ببغداد نجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

والآخر في يوليو تمّوز من العام ذاته، عندما لقي 64 شخصاً مصرعهم جرّاء حريق في قسم مرضى كورونا بمستشفى الناصرية جنوبي العراق.