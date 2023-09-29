الحكومة العراقية توجّه الشكر لحكومة كوردستان على مساعدة ضحايا الحمدانية

أربيل (كوردستان 24)- أعربت الحكومة الاتحادية عن شكرها لحكومة إقليم كوردستان على جهودها في تقديم المساعدات الطبية لجرحى حريق قاعة الحمدانية.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أن وزير الصحة سامان برزنجي استقبل اليوم الجمعة، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، صالح منشد، ووكيل وزارة الصحة العراقية خميس حسين ووفدٍ مرافق.

وقال بيانٌ لوزارة الصحة في حكومة الإقليم، إن مستشار السوداني ووكيل وزارة الصحة العراقية، أعربا عن شكرهما لمديريتي الصحة في أربيل ودهوك على مساعدة ضحايا حريق الحمدانية واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى الحمدانية.

وقُتِل 100 شخص على الأقلّ وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح جراء اندلاع حريق بقاعة الهيثم للحفلات في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق فجر الأربعاء.

وكانت فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك، بإيعازٍ من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، أرسلت 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، قبل أن تُنقَل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.

وفي بيانٍ سابق، قال الدفاع المدني العراقي إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

وبحسب الدفاع المدني فإنّ "الحريق أدّى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال زهيدة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

والحمدانية التي تُعرف أيضاً باسمي قرقوش وبغديدا هي بلدة مسيحية قديمة، يتحدّث سكّانها لهجة حديثة من الآرامية، لغة السيّد المسيح.

وسبق أن لقي نحو 150 شخصاً حتفهم في العراق، جراء حريقين منفصلين، الأول في أبريل نيسان 2021 عندما توفي 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كورونا ببغداد نجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

والآخر في يوليو تمّوز من العام ذاته، عندما لقي 64 شخصاً مصرعهم جرّاء حريق في قسم مرضى كورونا بمستشفى الناصرية جنوبي العراق.