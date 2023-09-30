صحة نينوى: ارتفاع حصيلة الوفيات في حريق الحمدانية الى 104 وفاة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة إعلام صحة نينوى عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الحمدانية المأساوي الى 104 وفاة بينهم 41 غير متعرف عليهم وأشلاء، وأكدت انه تم إرسال عدد من المصابين الى خارج البلاد لتلقي العلاج.

وقالت دائرة إعلام صحة نينوى في بيان لها اليوم السبت 30 أيلول 2023 "تم إرسال أربعة مصابين الى خارج البلاد لتلقي العلاج، وسيتم إرسال تسعة جرحى آخرين يوم غد بعد إكمال الاجراءات اللازمة".

وأضاف بيان صحة نينوى "ان المصابين الموجودين في المستشفى الجمهوري في الموصل عددهم 9، والموجودين بمستشفى الحمدانية عددهم 8، والموجودين في أربيل 20، والموجودين في دهوك عددهم 12".

وأشار البيان الى أنه "تم إحالة مريضة واحدة الى منظمة أطباء بلا حدود، بسبب كسور في الجسم".

وأكد بيان صحة نينوى ان "إجمالي الوفيات وصل الى 104 حالة وفاة، من ضمنهم 41 جثة غير متعرف عليها، ومن ضمنهم خمسة أشلاء".

وقال وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري أمس الجمعة في تصريحات صحفية أن "وزارة الداخلية ستُعلن نتائج التحقيق بالفاجعة الأليمة في الحمدانية السبت بعد إكمال عمل اللجنة التحقيقية الخاصة بالموضوع".

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، قد أوضح أن الإقليم قدّم كافة المساعدات والعلاج اللازم لضحايا فاجعة الحمدانية، وذلك بتوجيهٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وبشأن الإصابات، أكّد برزنحي في حديثٍ سابق لـ كوردستان24، أن 60% من المصابين بالحروق هم ضمن الدرجة الثانية والثالثة وحالتهم حرجة، ويحتاج الكثير منهم إلى العناية المركّزة.

وكانت فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك أرسلت 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، قبل أن تُنقَل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.

وسبق أن لقي نحو 150 شخصاً حتفهم في العراق، جراء حريقين منفصلين، الأول في أبريل نيسان 2021 عندما توفي 80 شخصاً جراء حريق في مستشفى لمرضى كورونا ببغداد نجم عن انفجار اسطوانات أوكسجين، والآخر في يوليو تمّوز من العام ذاته، عندما لقي 64 شخصاً مصرعهم جرّاء حريق في قسم مرضى كورونا بمستشفى الناصرية جنوبي العراق.