اوميد خوشناو: سنقلل من مخاطر الفيضانات من خلال اتخاذ التدابير اللازمة

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ أربيل سنقلل من مخاطر الفيضانات من خلال اتخاذ التدابير اللازمة، موضحاً ان الاستعدادت ستستمر من الخريف الى الربيع للحد من مخاطر الفيضانات.

وأضاف اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت 30 أيلول 2023 "لا يمكننا ضمان عدم حدوث الفيضانات، وفي كل بلدان العالم لا يتم تقديم هذا الضمان، ولكن اتخاذ التدابير اللازمة ستقلل من خطر الفيضانات".

وتابع قائلاً "لقد واجهنا العديد من المشاكل في السنوات القليلة الماضية، مثل مشكلة تغيير المناخ وكذلك مشكلة المياه في الصيف، لكن استعداداتنا ستستمر من فصل الخريف وحتى فصل الربيع للحد من مخاطر الفيضانات".

وأشار خوشناو الى أن "عام 2023 كان عاماً صعباً بالنسبة لحكومة كوردستان في الحصول على المستحقات المالية من حصته من الموازنة العامة وكذلك رواتب الموظفين، فضلاً عن موازنة المشاريع التي واجهتها مشاكل مالية كبيرة".

وأوضح ان "الخطط الاستراتيجية القائمة في الحد من مخاطر الفيضانات والسيول ومشاريع توفير مياه الشرب، كلها باقية ضمن الخطط، ولكن بسبب الازمة المالية لم يتم تنفيذ بناء العديد من المشاريع".