سیاسة

كوردستان24 في أطروحة دكتوراه لباحث وكاتب كوردي

author_image مظفر مزوري
کوردستان أطروحة دكتوراه اقتصاديات الاعلام فلسفة الاعلام باحث كاتب التسويق التجاري الفضائيات الكوردية جامعة السليمانية

أربيل (كوردستان24)- حصل باحث وكاتب كوردي على شهادة الدكتوراه في فلسفة الاعلام وفي مجال تخصص إقتصاديات الاعلام " Media economics"وتتضمن الدراسة العلمية عدد من الفضائيات الكوردية الاخبارية وعلى رأسها فضائية كوردستان24.

ودافع الباحث والكاتب الكوردي عدالت عبدالله عن أطروحته المعنونة "تأثير التسويق التجاري عبر الفيس بوك على إقتصاديات الفضائيات الكوردية في إقليم كوردستان العراق"، أمام اللجنة العلمية الخاصة بمناقشة الاطروحة.

وكانت مناقشة الاطروحة في قاعة بابان بكلية العلوم الانسانية في جامعة السليمانية، وتضمنت عينة من الدراسة العلمية عدداً من الفضائيات الكوردية الاخبارية وعلى رأسها فضائية كوردستان24.

وكانت اللجنة العلمية مشكلة من "أ.م.د.بافي جميل" رئيسة اللجة، وأعضاء اللجنة كل من "أ.م.د.كاروان محمد حسن" و "أ.م.عبدالخالق إبراهيم" و"أ.م.د.آراز رمضان" و"أ.م.د.كارزان محمد" و"أ.د.نزاكت حسين" العضوة والمشرفة على الأطروحة.

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