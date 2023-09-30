أعضاء في الكونغرس الامريكي يشكرون حكومة كوردستان على تقديم المساعدة لضحايا فاجعة الحمدانية

أربيل (كوردستان24)- قدم أعضاء في الكونغرس الامريكي التعازي لذوي ضحايا فاجعة الحمدانية، وشكروا حكومة كوردستان التي قدمت المساعدة لضحايا الفاجعة ونقل المصابين الى مستشفيات كوردستان.

وقال عضو الكونغرس الامريكي دون بيكن لكوردستان24 "أود أن اتقدم بالتعازي لأسر ضحايا حادثة الحمدانية، لقد كانت الحادثة مؤلمة جداً".

وأضاف بيكن "أنا مسيحي وخدمت في العراق وأكن احتراماً كبيراً لاصدقائي الكورد".

وأوضح بيكن "قد نكون أمريكيين أو كورد، لكن قبل كل شي نحن مسيحيون وقلوبنا مع الضحايا".

وتابع قائلاً "أنا ممتن جداً لحكومة كوردستان على مساعدتها للمسحيين باعتبارها جاراً جيداً".

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، قد أوضح أن الإقليم قدّم كافة المساعدات والعلاج اللازم لضحايا فاجعة الحمدانية، وذلك بتوجيهٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وبشأن الإصابات، أكّد برزنحي في حديثٍ سابق لـ كوردستان24، أن 60% من المصابين بالحروق هم ضمن الدرجة الثانية والثالثة وحالتهم حرجة، ويحتاج الكثير منهم إلى العناية المركّزة.

وكانت فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك أرسلت 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، قبل أن تُنقَل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.