سیاسة

البرلمان العراقي يحذف بند التصويت على استحداث محافظة حلبجة من جدول أعماله

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مبنى مجلس النواب العراقي
مبنى مجلس النواب العراقي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حذف مجلس النواب العراقي اليوم السبت، بند التصويت على استحداث محافظة حلبجة من جدول أعماله.

قرار حذف التصويت جاء بعد اجتماعٍ رؤساء الكتل الكوردستانية مع هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، قرروا فيه بإزالة بند التصويت على استحداث محافظة حلبجة من جدول أعمال جلسة اليوم السبت.

وقال عضو كتلة الديمقراطي في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، إن التصويت على استحداث محافظة حلبجة تم تأجيله إلى أجلٍ غير مسمّى.

وبحسب معلوماتٍ حصلت عليها كوردستان 24، فإن إزالة البند، جاء بسبب عدم موافقة بعض الكتل البرلمانية، وإبداء بعض الكتل الشيعية والسنية استعدادها للتصويت مقابل شروط.

وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم على استحداث محافظة حلبجة، لتصبح المحافظة العراقية الـ 19، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان.

وكانت حكومة كوردستان قد أعلنت في شهر حزيران 2013 إنشاء محافظة مركزها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وشكل تحويل المدينة إلى محافظة مطلباً شعبياً لأهالي حلبجة، التي عانت على مدى عقود طويلة من التهميش ومن عدم إنصافها.

ومن شأن تحويل حلبجة إلى محافظة أن يسرّع في وتيرة تسريع إعمارها وتطوير بناها التحتية والخدمية، التي ما تزال تعاني من تبعات ما حصل قبل خمسة وثلاثين عاماً.

 

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