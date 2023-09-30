رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 30 أيلول (سبتمبر) 2023، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت.

وجرى في الاجتماع، بحث آخر التطورات والمستجدات بشأن الوضع العام في العراق، وأهمية ضمان الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.

وفي سياق آخر، تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء الأوضاع في إقليم كوردستان، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان بموعدها المحدد في 25-02-2024.