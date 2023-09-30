مسرور بارزاني: لن ندخر جُهداً في تقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدة لمصابي فاجعة بغديدا

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 30 أيلول (سبتمبر) 2023، تأكيده على أن حكومة الإقليم لن تدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدة لِمُصابي فاجعة الحمدانية (بغديدا).

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، "تفقدت مصابي كارثة حريق بغديدا (الحمدانية)، وتمنيتُ لهم الشفاء العاجل، وجددت التأكيد على عدم إدخار أيّ جهود في تقديم كل ما يلزم من مساعدة".

وأضاف: "كما شاركت في مجلس عزاء ضحايا الكارثة، وأعربت عن خالص تعازي ومواساتي لذوي الضحايا وعائلاتهم".

The whole country has been affected by the tragic loss of lives during what was supposed to be a moment of celebration for the newlywed couple, family and community in Hamdaniya.



I assured the families and the injured today that the KRG will continue to support their recovery. pic.twitter.com/CgORWnEGRF — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 30, 2023

وزار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عصر اليوم السبت 30 أيلول (سبتمبر) 2023، مستشفى إيميرجنسي في مدينة أربيل، وذلك للاطمئنان على أوضاع المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى جرّاء فاجعة حريق الحمدانية (بغديدا)، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كذلك جدد رئيس الحكومة تأكيده على أن حكومة إقليم كوردستان لن تدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدة للمصابين، كما شكر وزارة الصحة والجهات المعنية في حكومة الإقليم على سرعة استجابتها وتقديمها المساعدة الفورية للمنكوبين.

وبعد ذلك، شارك رئيس الحكومة في مجلس عزاء ضحايا الحريق، الذي أقيم في قضاء عنكاوا، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته وتضامنه مع ذوي الضحايا وعائلاتهم.

وقُتِل 100 شخص على الأقلّ وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح جراء اندلاع حريق بقاعة الهيثم للحفلات في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى فجر الأربعاء.

وكانت فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك أرسلت 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، قبل أن تُنقَل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.

والحمدانية التي تُعرف أيضاً باسمي قرقوش وبغديدا هي بلدة مسيحية قديمة، يتحدّث سكّانها لهجة حديثة من الآرامية، لغة السيّد المسيح.