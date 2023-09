مسرور بارزاني: لن ندخر جُهداً في تقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدة لمصابي فاجعة بغديدا

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 30 أيلول (سبتمبر) 2023، تأكيده على أن حكومة الإقليم لن تدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدة لِمُصابي فاجعة الحمدانية (بغديدا).

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، "تفقدت مصابي كارثة حريق بغديدا (الحمدانية)، وتمنيتُ لهم الشفاء العاجل، وجددت التأكيد على عدم إدخار أيّ جهود في تقديم كل ما يلزم من مساعدة".

وأضاف: "كما شاركت في مجلس عزاء ضحايا الكارثة، وأعربت عن خالص تعازي ومواساتي لذوي الضحايا وعائلاتهم".

The whole country has been affected by the tragic loss of lives during what was supposed to be a moment of celebration for the newlywed couple, family and community in Hamdaniya.



I assured the families and the injured today that the KRG will continue to support their recovery. pic.twitter.com/CgORWnEGRF