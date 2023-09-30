يادكار محمود: تأجيل التصويت على استحداث محافظة حلبجة كان متعمّداً

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت عضوة اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يادكار محمود، إن هذه هي المرة الثالثة التي يؤجل فيها البرلمان العراقي التصويت على قرار استحداث محافظة حلبجة.

وقالت محمود في حديثٍ لـ كوردستان 24، "كما كان الحال في الماضي، ترى الأطراف الشيعية والسنية في البرلمان العراقي أن بعض أقضية العراق يجب أن تصبح محافظات، وهي شرطهم للتصويت على استحداث محافظة حلبجة".

وأضافت: "نحن كأطرافٍ كوردستانية ليس لدينا أي اعتراض على شروطهم".

واعتبرت عضوة اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أن تأجيل التصويت على استحداث محافظة حلبجة "كان متعمّداً".

في غضون ذلك، لفتت محمود إلى أن الكتل الكوردستانية اتفقت هذه المرة على تأجيل مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة".

وقالت: أردنا التأجيل، لأنه في حال عدم الحصول على الأصوات اللازمة، لا يمكن إعادة طرحه في جلسات لاحقة والتصويت عليه".

وأشارت محمود إلى أن أطرافاً شيعية وسنية في البرلمان العراقي "تربط مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة، بقضية استحداث محافظات ببعض المناطق العراقية".

ولفتت إلى أن الأحزاب الكوردستانية "لا تعترض على تحويل باقي المناطق العراقية إلى محافظات، لكن لا يجوز ربط ذلك بملف حلبجة".

وأعلن البرلمان العراقي خلال جلسته اليوم السبت، عن استبعاد بند التصويت على استحداث محافظة حلبجة عن جدول أعماله، وتأجيله إلى أجلٍ غير مسمّى.

وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم على استحداث محافظة حلبجة، لتصبح المحافظة العراقية الـ 19، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان.

وكانت حكومة كوردستان أعلنت في يونيو حزيران 2013 إنشاء محافظة مركزها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وفي الـ 13 مارس آذار 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وشكّل تحويل المدينة إلى محافظة مطلباً شعبياً لأهالي حلبجة، التي عانت على مدى عقود طويلة من التهميش وعدم الإنصاف.

ومن شأن هذا القرار أن يسرّع من وتيرة إعمار حلبجة وتطوير بناها التحتية والخدمية، التي لا تزال تعاني من تبعات ما حصل قبل 35 عاماً.