العلاق: نجح البنك في تغطية احتياجات المستوردين للدولار بالسعر الرسمي

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على المستوى العام للأسعار من خلال أهم المؤشرات بالنسبة للتضخم الذي شهد انخفاضاً.

موضحاً أن "البنك المركزي ينظر إلى سعر الصرف بأنه أمر يتعلق بشكل مباشر بالمستوى العام للأسعار في البلد، وأن البنك نجح في تغطية احتياجات المستوردين للدولار بالسعر الرسمي".

إلى ذلك، أشار العلاق إلى أن "المنصة الإلكترونية شهدت في بداية عملها صعوبات كثيرة أدت الى عزوف البعض من الدخول فيها".

لافتاً إلى أن "نسبة التنفيذ في المنصة الإلكترونية ارتفعت الآن من 20 بالمئة إلى 95 بالمئة، وهذا أعطى اطمئناناً بأن الدخول للمنصة يمنح السرعة والأمان".

مؤكّداً أن "الدخول إلى المنصة الإلكترونية في عملية التحويل الخارجي يجنب كل الأطراف من مخاطر التعرض لعقوبات محلية ودولية".

محذراً في الوقت ذاته، من بعض التجار الذين "لا يستطيعون العمل في أجواء منظمة، ويبحثون عن الفوضى، وأن البنك المركزي يعمل على تطويق هذا التحدي بالتنسيق مع الحكومة لمحاصرة هذه الفئات التي يجرى تشخيصها ومتابعتها".

في غضون ذلك، كشف العلاق أن "مبيعات البنك المركزي، 90‎%‎ منها لأغراض الحوالات والتحويل الخارجي، وهي تسير بانسيابية وبالسعر الرسمي( 1320)".

لكنه ذكّر بأن "المشكلة تكمن في الجانب النقدي الذي يمثل 10 بالمئة من المبيعات اليومية الداخلية"، وفق ما نقلته وكالة (واع) العراقية.

معتبراً في الوقت ذاته، أن "نسبة العشرة بالمئة تكفي لسد حاجة المسافرين، لكن البعض يحاول الهيمنة بسحب الكمية المخصصة للمسافرين مما يولد ضغطاً وارتفاع بالسعر النقدي، وهذه الجهات مشخصة وهي تقوم بعمليات غير مشروعة وإجرامية".

ونفى محافظ البنك المركزي وجود توجه لإيقاف بيع الدولار النقدي للمسافرين، وأن البنك المركزي ليس لديه مشكلة في تغطية الطلبات الصحيحة والمشروعة ضمن التصنيفات(المسافرين - الدراسة- العلاج- تحويلات خاصة) ووفر البنك ذلك من خلال شركات تحويل مالية والمتمثلة( ويسترن يونيون وموني غرام)".

وقال: "الجانب الأميركي لا يقيد الطلب على الدولار، وهناك تنسيق فيما يتعلق بالشحنات النقدية من خلال اتفاق سنوي على عدد الشحنات وتواريخه".

مؤكداً أن البنك المركزي يفضل استخدام أدوات الدفع غير النقدي من خلال استخدام بطاقات(الفيزا والماستر كارت) الذي سُجل ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية.