أمن

هجومٌ بالقرب من مقرّ الداخلية التركية يسفر عن إصابة ضابطين في الشرطة

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من مكان الانفجار
من مكان الانفجار
ترکیا تركيا انفجار

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلام تركية إن هجوماً وقع صباح اليوم الأحد، بالقرب من مقرِّ وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة، أسفرعن إصابة ضابطين اثنين في الشرطة.

وأضافت أن عناصر الشرطة أغلقت جميع الشوارع المؤدية إلى منطقة الانفجار القريبة أيضاً من مبنى البرلمان التركي، وسط انتشارٍ واستنفارٍ أمنيين.

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية التركية، علي يرلي كايا، أن "إرهابيين اثنين نفذا هجوماً بسيارةٍ تجارية صغيرة أمام مدخل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، أحدهما فجّر نفسه".

وقال كايا، إن "الإرهابي الآخر تم تحييده على يد قوات الأمن"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وأشار وزير الداخلية التركية أن "اثنين من ضباط الشرطة أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم".

ويقع المكان المستهدف قريباً من مقر البرلمان الذي يبدأ دورته الجديدة بعد انتهاء العطلة الصيفية، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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