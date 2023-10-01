بغداد تشهد تظاهرةً شعبية احتجاجاً على الواقع المعيشي

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر عشرات العراقيين، صباح اليوم الأحد، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبين الحكومة الاتحادية بتحسين الواقع المعيشي.

ودعا المتظاهرون لإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في السجون العراقية، كذلك الكشف عن قتلة الناشطين والمثقفين ومحاسبتهم.

كما طالبوا برفض قانون انتخابات مجالس المحافظات ومحاسبة الفاسدين، وتحسين الوضع المعيشي المتردي في العراق.

يأتي ذلك، تزامناً مع قرب الذكرى السنوية الرابعة لتظاهرات "تشرين" التي انطلقت مطلع اكتوبر تشرين الأول 2019، واستمرت لغاية العاشر من الشهر ذاته، قبل أن تتوقف بطلبٍ من أطرافٍ دعت للخروج في تظاهراتٍ أوسع.

وفي الـ 25 اكتوبر تشرين الأول 2019، انطلقت احتجاجات شعبية بدأت في العاصمة بغداد، قبل أن تتسع رقعتها لتعمَّ غالبية المحافظات العراقية.

واستمرت الاحتجاجات التي حظيت بتأييد شعبي وسياسي واسع، لغاية أواخر 2020 لتنتهي بتكليف رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة.

وتخللت التظاهرات أعمال عنف بين قوات الأمن والمحتجين تسببت بمقتل وتوقيف العشرات، إضافة إلى تصفية ناشطين وصحفيين لم تتمكن الحكومة العراقية حتى الآن من كشف الجناة.