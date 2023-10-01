لجنة التحقيق في حريق الحمدانية توصي بإعفاء عددٍ من المسؤولين

أربيل (كوردستان 24)- أوصت لجنة التحقيق في حادثة حريق قاعة الهيثم بالحمدانية باعتبار ضحايا الحادث "شهداء وشمولهم بقانون مؤسسة الشهداء، والتخفيف عن كاهل ذويهم، ودعم الجرحى مالياً ومعالجتهم على نفقة الدولة داخل العراق وخارجه".

كما أعلنت اللجنة عدة توصيات تضمنت إعفاء عددٍ من المسؤولين من مناصبهم، وهم:

قائممقام قضاء الحمدانية عصام بهنان متى، لثبوت تقصيره وإهماله وعدم قيامه بواجباته الوظيفية وإحالته للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

إعفاء مدير بلدية الحمدانية رامي خضر بولص موسى من منصبه، لثبوت تقصيره وإهماله وعدم قيامه بواجباته الوظيفية وإحالته للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

إعفاء مدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، ظبيان خليل إبراهيم، من منصبه، لثبوت تقصيره وإهماله وعدم قيامه بواجباته الوظيفية وإحالته للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

إعفاء مدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية رائد صطيفو بحو، من منصبه، لثبوت تقصيره وإهماله وعدم قيامه بواجباته الوظيفية وإحالته للمحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

إعفاء مدير قسم الإطفاء والصيانة في فرع الدفاع المدني بنينوى، العميد زكريا أحمد سلطان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، لعدم متابعته لشروط الوقاية والسلامة.

إحالة مدير الدفاع المدني في نينوى إلى لجنةٍ تحقيقة خاصة، لعدم التزامه بمهامه الوظيفية.

كما أوصت اللجنة، بقيام وزارة التخطيط بالإجراءات المناسبة وفقاً للقانون بحق شركة الوطني للفحص الهندسي والتصاميم الهندسية لثبوت عدم صحة فحصها للمادة المستخدمة في بناء القاعة وإلغاء الإجازة الممنوحة لها.

إحالة العقيد عبد السلام عبد القادر محمد ضابط مركز الدفاع المدني في الحمدانية السابق، إلى المحكمة المختصة وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه لعدم متابعته تنفيذ شروط الوقاية والسلامة.