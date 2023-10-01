العمليات المشتركة تُعلّق على خرق تركيا وإيران السيادة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، أن لجنة عليا برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، تعمل منذ عام تقريباً على وضع آلية للاتفاق مع إيران بصدد مسك الحدود.

لافتاً الى أن "هناك اتفاقاً على إبعاد المعارضة الإيرانية الكوردية الموجودة على الحدود".

وقال: "هذه الآلية بدأ العمل بها، وخلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 10 إلى 12 نقطة تم مسكها من قبل قطعات الحدود، وأُبعِدت عناصر المعارضة الإيرانية الكوردية من الحدود باتجاه المركز وفق أماكن محددة".

واعتبر نائب قائد العمليات المشتركة أن موضوع الخرق سواء الإيراني أو التركي أو أي دولة أخرى لسيادة العراق "غير مقبول"، وفق ما نقلته وكالة (واع).

وقال: "هذه رؤية ثابتة سواء على المستوى البرلماني أو الحكومي أو الوطني والقيادات الأمنية".

مؤكداً على وجود عملٍ كبير "لمسك الحدود التركية والتوصل لتفاهمات معينة نأمل أن تأخذ مجراها الصحيح".

إلى ذلك، أوضح المحمداوي أن "الاعتداءات التركية الأخيرة هي خرق واضح جداً للسيادة العراقية وغير مقبولة وفيها انتهاك للسيادة وللأعراف والقوانين الدولية".

منوّهاً إلى أن "رسالة العراق كانت واضحة، وبياني القائد العام والخارجية كانا واضحين أيضاً".

ودعا نائب قائد العمليات المشتركة الجانب التركي إلى "إيجاد تفاهمات كفيلة بغلق الكثير من هذه الملفات الحساسة، والذهاب باتجاه منع أي قطعات أو مفارز بالاعتداء على دول الجوار واحترام السيادة".