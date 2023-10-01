أمن

مصرع 6 أشخاص في حريقٍ بملهى ليلي جنوب شرقي إسبانيا

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العالم ملهى ليلي إسبانيا

أربيل (كوردستان 24)- لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في حريقٍ اندلع بملهى ليلي صباح الأحد في مدينة مرسية جنوب شرقي إسبانيا.

وأفادت أجهزة الطوارئ في بيانٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، بتسجيل ستة قتلى، وفق آخر حصيلة.

مشيرة إلى أن عناصر الإنقاذ تمكنوا من دخول المبنى بعدما تم إبلاغهم عند الساعة السادسة صباحاً (04,00 ت غ) باندلاع الحريق في الملهى.

كما أصيب أربعة آخرين بينهم امرأتان تبلغان من العمر 22 و25 عاماً إضافة إلى رجلين في الأربعينيات، عانى جميعهم من صعوبات ناجمة عن استنشاقهم الدخان.

وأظهرت صورٌ نشرتها أجهزة الطوارئ خراطيم المياه من عربات الإطفاء التي واصلت رش واجهة الملهي «تياتر» والمعروف أيضاً باسم «فوندا ميلاغروس» المتفحمة.

وشوهد الدخان الكثيف وهو يتصاعد من سطح مبنى الملهى الليلي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأفاد مقر بلدية مرسية، أن أجهزة الطوارئ ما زالت تعمل جاهدة لإخماد الحريق الذي وقع في ملهى تياتر الليلي، معربة عن أسفها العميق للحادث فيما قدّمت تعازيها للمتضررين.

 

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