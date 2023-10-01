إبحار 5 سفنٍ جديدة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود

أربيل (كوردستان 24)- أبحرت خمس سفنٍ جديدة، اليوم الأحد، إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممر جديد فُتِح لاستئناف الصادرات الزراعية.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن هناك خمس سفن جديدة تبحر إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممر جديد ليكون بديلاً لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا.

وكتب كوبراكوف على منصة إكس "خمس سفن شحن جديدة في انتظار تحميلها (بالبضائع) في موانئ أوكرانية"، وفق ما نقلته رويترز.

وأضاف "سفن الشحن العملاقة أولجا وإيدا وداني بوي وفورزا دوريا ونيو ليجاسي ستصدر قرابة 120 ألف طن من الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا وأوروبا".

وأشار كوبراكوف إلى أن ثلاث سفن شحن عملاقة، وهي أزارا وينغ هاو 01 وإينيدا، غادرت من موانئ أوكرانية اليوم الأحد وأبحرت عبر "ممر مؤقت فتحته البحرية الأوكرانية" وتحمل 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد.

وعقب غزوها لأوكرانيا في العام الماضي، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لأحد أكبر موردي الحبوب في العالم، وهو ما وصفته كييف وداعموها الغربيون بمحاولة لاستغلال إمدادات الغذاء العالمية كوسيلة للابتزاز.

وقالت موسكو إن الموانئ يمكن استغلالها لجلب أسلحة.

وفي تموز 2022، أعيد فتح الموانئ بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لروسيا بتفتيش السفن بحثاً عن أسلحة.

وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد ذلك بعام وأعادت فرض الحصار على الموانئ، قائلة إنه تم تجاهل مطالبها من أجل شروط أفضل لصادراتها من الأغذية والأسمدة.