حكومة إقليم كوردستان تُدين الهجوم "الإرهابي" في العاصمة التركية أنقرة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، في بيان تلقت كوردستان24 نسخةً منه، "تُدين حكومة إقليم كوردستان، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من المديرية العامة للأمن في أنقرة".

وتابع: "كما تجدد حكومة إقليم كوردستان موقفها الثابت ضد أي عملٍ إرهابي ومتطرف، وتدعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمنع الإرهاب والفكر الإرهابي في العالم ومنع نشاطاته".

وفي تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه "في حدود الساعة 09.30 صباحاً، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبةٍ خفيفةٍ هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية" في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر"، مشيراً إلى أن "ضابطي شُرطا أُصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".