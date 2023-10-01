سیاسة

حكومة إقليم كوردستان تُدين الهجوم "الإرهابي" في العاصمة التركية أنقرة

author_image Kurdistan24 اربیل
شعار حكومة إقليم كوردستان
شعار حكومة إقليم كوردستان
کوردستان حكومة إقليم كوردستان المتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني هجوم أنقرة بيان إدانة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، في بيان تلقت كوردستان24 نسخةً منه، "تُدين حكومة إقليم كوردستان، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من المديرية العامة للأمن في أنقرة".

وتابع: "كما تجدد حكومة إقليم كوردستان موقفها الثابت ضد أي عملٍ إرهابي ومتطرف، وتدعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمنع الإرهاب والفكر الإرهابي في العالم ومنع نشاطاته".

وفي تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه "في حدود الساعة 09.30 صباحاً، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبةٍ خفيفةٍ هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية" في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر"، مشيراً إلى أن "ضابطي شُرطا أُصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف