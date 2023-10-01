"العمال الكوردستاني" يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة

أربيل (كوردستان 24)- تبنى حزب العمال الكوردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع الأحد أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقالت "القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي" في بيان، وهو جناحٌ عسكريٌ تابعُ لحزب العمال الكوردستاني، إن "الهجوم على وزارة الداخلية التركية نفذه عضوان يتبعان لنا، وهما روجهات زيلان وأردال شاهين".

وأشار البيان إلى أن "تنفيذ هذا الهجوم في منطقة قريبة من البرلمان، وفي يوم افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، كان مقصوداً، وتم التخطيط له مُسبقاً، وتم تنفيذه بدون عوائق".

ولفت إلى "أننا سنُعلن عن تفاصيل الهجوم، والأسماء الرسمية لمنفذيه في المستقبل".

وفي تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه "في حدود الساعة 09.30 صباحاً، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبةٍ خفيفةٍ هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية" في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر"، مشيراً إلى أن "ضابطي شُرطا أُصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".