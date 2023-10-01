سیاسة

رئاسة إقليم كوردستان تدين هجوم أنقرة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقت كوردستان24 نسخةً منه، "تدين رئاسة إقليم كوردستان الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة اليوم".

وأشار البيان إلى أن "الإرهاب والعنف هما خطران جديان يهددان أمن واستقرار المنطقة"، مبيناً: "لذا نؤكد على ضرورة العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون لسد الطريق أمام الإرهاب ومصادره في المنطقة".

وفي تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه "في حدود الساعة 09.30 صباحاً، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبةٍ خفيفةٍ هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية" في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر"، مشيراً إلى أن "ضابطي شُرطا أُصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".

من جهتها، أفادت وكالة فرانس برس، أن حزب العمال الكوردستاني تبنى الهجوم الانتحاري الذي وقع الأحد أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف