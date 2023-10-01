رئاسة إقليم كوردستان تدين هجوم أنقرة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقت كوردستان24 نسخةً منه، "تدين رئاسة إقليم كوردستان الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة اليوم".

وأشار البيان إلى أن "الإرهاب والعنف هما خطران جديان يهددان أمن واستقرار المنطقة"، مبيناً: "لذا نؤكد على ضرورة العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون لسد الطريق أمام الإرهاب ومصادره في المنطقة".

وفي تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه "في حدود الساعة 09.30 صباحاً، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبةٍ خفيفةٍ هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية" في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر"، مشيراً إلى أن "ضابطي شُرطا أُصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".

من جهتها، أفادت وكالة فرانس برس، أن حزب العمال الكوردستاني تبنى الهجوم الانتحاري الذي وقع الأحد أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.