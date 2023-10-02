اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الأحد 2 اكتوبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 156.200 دينار عراقي

100 يورو = 165.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 190.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5600 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3200 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2026 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 487.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 418.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 358.000 دينار عراقي