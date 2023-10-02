اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في كييف

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن جميع وزراء خارجية التكتل يجتمعون لأول مرّة خارج حدوده، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي. نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".

ورحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الإثنين باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا "هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي"، وذلك في تصريحات أدلى بها الى جانب مسؤول السياسة الخارجية للتكتل القاري جوزيب بوريل.