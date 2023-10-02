ناصر كنعاني: نراقب عن كثب تنفيذ الاتفاقية الامنية مع العراق

أربيل (كوردستان24)- كشف المتحدث باسم الخارجية ان فريقاً ايرانياً توجه الى العراق للاطلاع عن قرب على عملية تنفيذ الاتفاق الامني المبرم بين ايران والعراق، مشيراً الى انه وحسب تقديراتنا فقد نفذت أجزاء من الاتفاقية ولم تنفذ أجزاء أخرى.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي اليوم "ان ايران أرسلت فريقاً الى العراق للاطلاع عن قرب على عملية تنفيذ الاتفاق الأمني مع بغداد وإعداد تقرير بشأن ذلك، وأن الحكومة العراقية وسلطات كوردستان أكدوا التزامهم بتنفيذ الاتفاق وأعلنوا أن عددا كبيرا من المقرات جرى إخلاؤها ونقلها إلى عمق العراق".

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكوردية الإيرانية الموجودة في كوردستان على الحدود مع إيران.

وفي السياق، مع قرب حلول موعد انتهاء تنفيذ الاتفاق، زار مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى طهران خلال الشهر الماضي، منهم وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، أمس الأحد، وأجرى مباحثات مع نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، الذي أكد خلال اللقاء ضرورة "تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل ودقيق".