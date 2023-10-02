برشلونة يجدد عقد لامين يامال 3 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعبه الصاعد لامين يامال (16 عاماً) لمدة 3 سنوات قادمة تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2026، مع تحديد شرط جزائي بقيمة 1.05 مليار دولار في حال فسخ العقد.

ونشر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت تفاصيل توقيع العقد الجديد، والذي جرى بالمدينة الرياضية "خوان غامبر" بحضور خوان لابورتا رئيس النادي، والبرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي وعدد آخر من المسؤولين، بالإضافة للاعب.

وقال النادي: "بهذا الاتفاق يضمن النادي بقاء لاعبه الشاب مرتبطاً ببرشلونة، الذي ينتمي له منذ وصوله إليه في سن السابعة قادماً من نادي لا توريتا".

وأضاف: "صعد يامال في صفوف فرق الشباب ويعد أحد أهم اللاعبين الذين خرجوا من أكاديمية لاماسيا التابعة للنادي الكتالوني في السنوات الأخيرة".

وتابع: "بعمر 15 عاماً و9 أشهر و16 يوماً فقط، شارك يامال لأول مرة رسمياً مع الفريق الأول ضد بيتيس في الدوري الإسباني، وجاء ذلك في 29 أبريل/نيسان 2023، ليصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة برشلونة".

واختتم: "على الرغم من صغر سنه، فقد شارك مع المنتخب في أول مباراة دولية له ضد جورجيا ليُصبح أصغر لاعب في تاريخ "لا روخا" بل أصبح أيضاً أصغر هداف على الإطلاق".