المالية النيابية العراقية تعلن نتائج استضافة وزير التخطيط والمحافظين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن نتائج استضافة وزير التخطيط والمحافظين.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، إن المالية النيابية استضافت وزير التخطيط ومحافظي البصرة ونينوى كممثلين عن المحافظين، واستضافت أمس، المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

ولفت عطواني إلى أن المحافظين "طرحوا مشاكلهم في تمويل المشاريع المستمرة والجديدة، وكان من الضروري استضافة وزير التخطيط، لعلاقة الوزارة بجزءٍ من المشاكل"، وفق ما نقلته (واع).

وبحث الاجتماع "المشاكل التي طرحتها المحافظات يوم أمس، وقسم منها تم الاتفاق على المضي بها كالوثائق القياسية وتدقيق المشاريع والأولويات وكلف مالية تحتاج للتدقيق"، وفق عطواني.

وفي ما يتعلق ببعض الملاحظات، أكّد رئيس اللجنة على "الاتفاق مع وزارة التخطيط بما يتعلق بالهيئة التنسيقية على اعتبار أن الموازنة رسمت مساراً لمصادقة الخطة، وهي أن تكون من المحافظات ثم إلى وزارة التخطيط ومن ثم وزارة المالية".

ولفت إلى أن "كثيراً من الملاحظات نوقشت، وأبدى وزير التخطيط، استعداده لحسم موضوع السلف خلال 48 ساعة، وأكد على عدم تأخيره، وتمت معالجة الكثير من المشاكل التي طرحت في اجتماع المحافظين".

وأشار إلى أن "المالية النيابية سوف تضيف وزيرة المالية يوم الخميس المقبل، أو الأسبوع المقبل، لمناقشة تأخير تمويل المشاريع التي استكملت وزارة التخطيط متطلباتها".

وقال إن هذا الأمر "يشكل قلقاً باعتبار أن السنة قاربت على الانتهاء وهناك تخصيصات مالية لم تمول فيها المشاريع، وهذا يخلق مشاريع متلكئة جديدة، وهو ما ستتم متابعته مع وزارة المالية".