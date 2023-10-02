ریاضة

ريال مدريد يطرد لاعبه الجديد بقرارٍ حاسم

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وكالات
وكالات
العالم ريال مدريد أردا جولير إبراهيم دياز

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر صحفية، عن وجود مقترح داخل فريق ريال مدريد، بالتخلص من صفقة جديدة استقدمها النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأبرم ريال مدريد بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها "جود بيلينجهام، أردا جولير، إبراهيم دياز"، وفق ما نشره موقع سعودي سبورت.

ويعاني ريال مدريد خلال الموسم الحالي، من كثرة إصابات لاعبيه، الأمر الذي يؤثر على المردود الفني خلال المباريات الرسمية في الدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا.

ووفقًا للصحفي تودو فيشاجيس، فإن ريال مدريد يفكر بإرسال أردا جولير لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا وأبعدته عن النادي الملكي.

وتعاقد نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي، مع الشاب التركي الصغير "أردا جولير"، مقابل 20 مليون يورو، وسط توقعات بانفجار اللاعب داخل قلعة النادي الملكي.

ويخضع جولير للعلاج حاليًا بعد إصابة ألمت به في تدريبات ريال مدريد، حيث يغيب على إثرها لمدة 20 يوماً.

وتابع فيشاجس، بأن ريال مدريد سيخطط لإرسال لاعبه إلى أي فريق، من أجل المشاركة أساسيًا واستعادة لياقته البدنية ومستواه الفني.

 

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