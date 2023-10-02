قنصل موسكو لدى أربيل: الشركات الروسية تواصل ممارسة أعمالها في إقليم كوردستان.. وعلاقاتنا الثنائية تاريخية

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل العام الروسي لدى إقليم كوردستان ماكسيم روبين، اليوم الاثنين، أن الشركات الروسية تواصل ممارسة أعمالها في إقليم كوردستان، مشدداً على أن العلاقات الثنائية بين أربيل وموسكو تاريخية.

وقال ماكسيم روبين في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "الشركات الروسية مُستمرة في ممارسة أعمالها في إقليم كوردستان"، مشدداً على أن "توقف تصدير نفط إقليم كوردستان أثر على أعمال الشركات".

وأشار إلى أن "العراق وتركيا تجريان مباحثاتٍ بشأن استنئاف تصدير نفط" الإقليم، مبيناً أن "العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا قوية وموثوقة جداً".

وأوضح أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان أثر على أعمال شركتي روسنفت وغازبروم، إلا أن الشركتان مُستمِّرتان في مُمارسة أعمالهما"، مضيفاً: "انخفض حجم الانتاج بسبب توقف التصدير، لكنه لم يصل إلى حد الصفر".

وأكد أن "الشركات الروسية لديها خطط لمواصلة العمل في إقليم كوردستان، ونأمل استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، لكن ذلك يعتمد على المفاوضات بين الجانبين التركي والعراقي".

وشدد على أن "العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا قوية وموثوقة جداً، ولدينا تاريخي إيجابي طويل، وبيننا (موسكو وأربيل) تعاون وتنسيق وصداقة".

وأوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وكركوك إلى تركيا وعُلّقت الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان في الـ 25 من مارس آذار 2023، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس الذي يقضي بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار، بعد دعوى قضائية أقامتها بغداد ضد أنقرة في محكمة التحكيم الدولية بباريس عام 2014، بسبب سماح تركيا بتدفق نفط الإقليم إلى أراضيها وتصديره، دون إذن وموافقة الحكومة الاتحادية.