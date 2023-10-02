سیاسة

قنصل الهند في أربيل: نسعى لتطوير علاقاتنا مع حكومة كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
مادان جوبال
مادان جوبال
کوردستان مادان جوبال

أربيل (كوردستان 24)- أوضح القنصل العام للهند في أربيل، مادان جوبال، أن هناك عدة أنواع من التأشيرات لسفر مواطني إقليم كوردستان إلى الهند، وجميعها تسهّل زياراتهم لغرض العلاج.

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: لدينا علاقات جيدة مع حكومة إقليم كوردستان ومكتب العلاقات الخارجية دائماً يقدم المساعدة والتعاون عند الضرورة.

وأعرب القنصل الهندي عن رغبة بلاده بتحسين علاقاتها وتطويرها مع حكومة إقليم كوردستان، قائلاً: نحاول زيادة التعاون الثقافي وتطوير العلاقات التجارية بين الهند والإقليم.

وأضاف: لقد حُظي معرض "أكروباك" بحضورٍ جيدٍ جداً مؤخراً، وشارك فيه نحو 50 شركةٍ هندية في قطاع الزراعة، وهذا يدلُّ على التقدم الحاصل في العلاقات التجارية بين نيودلهي وأربيل.

وبخصوص الخدمات التي تقدمها قنصلية الهند، قال جوبال: من واجبنا خدمة مواطنينا، كذلك تسهيل حصول أصدقائنا الكورد على تأشيرات الزيارة إلى بلدنا لتلقي العلاج.

واليوم الاثنين، وضع محافظ أربيل اوميد خوشناو والقنصل الهندي العام في كوردستان مادان جوبال إكليلاً من الزهور على تمثال المهاتما غاندي في حديقة سامي عبدالرحمن بمدينة أربيل، بمناسبة الذكرى الـ154 لميلاده والذكرى الـ77 لاستقلال الهند.

وفي 17 – 9 – 2019 أزيح الستار في أربيل عن تمثال غاندي موهانداس كرمشاند "1869 – 1948" أحد أعظم القادة السياسيين في القرن العشرين، وأطلق عليه الهنود اسم المهاتما أي "الروح العظيمة" الذي ساعد بلادهم في تحرير الهند من الحكم البريطاني بطريقة سلمية، ويعتبره الشعب الهندي الاب الروحي لهم.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف