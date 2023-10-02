قنصل الهند في أربيل: نسعى لتطوير علاقاتنا مع حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أوضح القنصل العام للهند في أربيل، مادان جوبال، أن هناك عدة أنواع من التأشيرات لسفر مواطني إقليم كوردستان إلى الهند، وجميعها تسهّل زياراتهم لغرض العلاج.

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: لدينا علاقات جيدة مع حكومة إقليم كوردستان ومكتب العلاقات الخارجية دائماً يقدم المساعدة والتعاون عند الضرورة.

وأعرب القنصل الهندي عن رغبة بلاده بتحسين علاقاتها وتطويرها مع حكومة إقليم كوردستان، قائلاً: نحاول زيادة التعاون الثقافي وتطوير العلاقات التجارية بين الهند والإقليم.

وأضاف: لقد حُظي معرض "أكروباك" بحضورٍ جيدٍ جداً مؤخراً، وشارك فيه نحو 50 شركةٍ هندية في قطاع الزراعة، وهذا يدلُّ على التقدم الحاصل في العلاقات التجارية بين نيودلهي وأربيل.

وبخصوص الخدمات التي تقدمها قنصلية الهند، قال جوبال: من واجبنا خدمة مواطنينا، كذلك تسهيل حصول أصدقائنا الكورد على تأشيرات الزيارة إلى بلدنا لتلقي العلاج.

واليوم الاثنين، وضع محافظ أربيل اوميد خوشناو والقنصل الهندي العام في كوردستان مادان جوبال إكليلاً من الزهور على تمثال المهاتما غاندي في حديقة سامي عبدالرحمن بمدينة أربيل، بمناسبة الذكرى الـ154 لميلاده والذكرى الـ77 لاستقلال الهند.

وفي 17 – 9 – 2019 أزيح الستار في أربيل عن تمثال غاندي موهانداس كرمشاند "1869 – 1948" أحد أعظم القادة السياسيين في القرن العشرين، وأطلق عليه الهنود اسم المهاتما أي "الروح العظيمة" الذي ساعد بلادهم في تحرير الهند من الحكم البريطاني بطريقة سلمية، ويعتبره الشعب الهندي الاب الروحي لهم.