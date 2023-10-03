الطيران الاسرائيلي يقصف مواقع للجيش السوري

أربيل (كوردستان24)- نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل نفذت هجوما جويا على مواقع للقوات المسلحة في محيط مدينة دير الزور، مما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع بعض الأضرار.

وقال المصدر العسكري "حوالي الساعة 23:50… نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي أن دباباته قصفت ما قال إنهما "منشأتان مؤقتتان" تستخدمهما القوات السورية في منطقة عين التينة بهضبة الجولان.

وتشن إسرائيل باستمرار غارات على مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق ومدن سورية أخرى.

ويوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قُتل جنديان سوريان وأصيب 6 آخرون بجروح في قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية في ريف محافظة طرطوس الساحلية (غربي البلاد)​​ بالقرب من مسقط رأس الرئيس بشار الأسد.