وفد حرس الحدود العراقي والايراني يجتمعان في أربيل

أربيل (كوردستان24)- وصل اليوم وفد من حرس الحدود الايراني الى منطقة حاج عمران الحدودية، وكان في استقبالهم مدير المجمع الدولي لمعبر حاج عمران الدولي ووفد من حرس الحدود العراقي، ومن المقرر أن يناقشوا الوضع الامني على الحدود بين العراق وايران.

وقال مراسل كوردستان24 طيفور محمد "كان من المقرر ان يتم الاجتماع في المنطقة الحدودية بحاج عمران، ولكن بناءً على طلب وفد حرس الحدود الايراني سيتم الاجتماع في مدينة أربيل".

وأضاف مرسال كوردستان24 "يحضر الاجتماع عدد من قادة حرس الحدود الجانبين، وسيبحثان المشاكل الامنية في المناطق الحدودية وتنفيذ الاتفاقية الامنية بين العراق وايران".

وفي 19 آذار 2023 تم التوقيع على اتفاقية أمنية مشتركة بين العراق وايران، ومثل العراق مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي، أما الجانب الايراني فقد مثله الامين العام السابق للمجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني، وتتضمن الاتفاقية نقطتان مهمتان خاصة نزع سلاح المعارضة الايرانية وضبط الحدود لبن البلدين.

وفي 19 أيلول 2023 أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاقية الامنية المشتركة بين العراق وايران، إخلاء مقرات أحزاب المعارضة الايرانية القريبة من الحدود الايرانية، ونشر حرس الحدود العراقي في تلك المناطق.

وكان وفد أمني عراقي قد زار ايران يوم أمس 1 أكتوبر 2023 برئاسة قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي، وضم وزير الداخلية في حكومة كوردستان ريبر أحمد، وبحسب بيان مكتب مستشار الامن القومي، فإن هدف الزيارة هو استكمال تنفيذ الاتفاقية الامنية بين العراق وايران.