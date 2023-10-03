سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ رئيس وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني

أتمنى أن تبدأوا مرحلة جديدة في خدمة الشعب والوطن، وان تكثفوا خطواتكم من أجل تعزيز المنجزات وحماية البلاد والمصالح العليا لشعب كوردستان
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاربعاء 3 اكتوبر 2023 رئيس وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمناسبة نجاح المؤتمر الحزبي وتعيين القيادة الجديدة للحزب، متمنياً ان تبدأ مرحلة جديدة في خدمة الشعب والوطن وتعزيز المنجزات وحماية المصالح العليا لشعب كوردستان.

 

وفيما يلي نص بيان التهنئة:

السادة رئيس وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني

بمناسبة نجاح المؤتمر وتعيين القيادة الجديدة للاتحاد الوطني الكوردستاني، أبارك لكم ولجميع أعضاء وجماهير حزبكم المناضل.

أتمنى أن تبدأوا مرحلة جديدة في خدمة الشعب والوطن، وان تكثفوا خطواتكم من أجل الوحدة وتعزيز المنجزات وحماية البلاد والمصالح العليا لشعب كوردستان، وزيادة التنسيق والدعم لتنفيذ خطط وبرامج حكومة كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة كوردستان

3 – 10 – 2023

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