صحفيٌ كوردي سوري ينال جائزة الصحافة الدولية لعام 2023

أربيل (كوردستان 24)- نال الصحفي الكوردي هشام عرفات جائزة كورت شورك الدولية للصحافة بنسختها الـ 22 لعام 2023، كأفضل منسقٍ للأخبار.

ويتحدّر عرفات من مدينة "رأس العين- سري كانيه" شمال شرقي سوريا، يحمل إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها، وماجستير في الترجمة واللغويات بجامعة تشرين باللاذقية، يقيم منذ سنوات بمدينة أربيل في إقليم كوردستان.

يعمل عرفات المولود عام 1982، مع كبرى وسائل الإعلام الأميركية والأوروبية منذ سنوات، وشارك في إعداد مئات التقاريرباللغة الإنكليزية، منها نحو 700 تقرير لصالح موقع كوردستان 24، وعشرات المقالات والأبحاث لصحف عالمية عن الحرب في سوريا والعراق.

وحصل عرفات على العديد من المنح والزمالات الدولية في الصحافة والبحوث، كمنحة كانديد للبحوث من وزارة الخارجية الألمانية عام 2021 ومنحة منظمة مراسلون بلا حدود للبحوث الإعلامية في ألمانيا لعام 2023.

وكورت شورك التي أطلِقت عام 2002، هي جائزة دولية تعلنها وكالة رويترز البريطانية للأنباء، تكريماً للمراسل الحربي الأميركي كورت شورك الذي قُتِل عام 2000 أثناء قيامه بمهمة لوكالة رويترز في سيراليون.

وتُمنَح هذه الجائزة للصحفيين المستقلين والمراسلين المحليين ومنسقي الأخبار من جميع أنحاء العالم، تقديراً لشجاعتهم في العمل ضمن مناطق الصراعات والحروب.

وقالت وكالة رويترز في بيان إعلان الجائزة اليوم الثلاثاء، إن عرفات بدأ بتغطية الأحداث في سوريا والعراق منذ 2011، بالتعاون مع وكالات الأنباء المحلية والدولية، بفضل شبكة علاقاته الواسعة وفهمه لسياق الأحداث الجارية في المنطقة.

وأضاف البيان: تمكّن عرفات من تأمين وصول نادر إلى مقاتلي تنظيم داعش السابقين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

كما أثنت الوكالة البريطانية على شجاعة عرفات ومهارته الصحفية واللغوية، والفطنة اللوجستية أثناء عمله في ظروف بالغة الخطورة.

The #KurtSchork News Fixer Award goes to @HishamArafatt from Syria. 🏆



Hisham took significant risks both professionally and personally to help journalists navigate the complex and shifting political situation on the ground. pic.twitter.com/ImqlgP6Rue