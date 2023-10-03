السوداني يعرب عن ثقته بحلِّ كل المشاكل التي يواجهها إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، عن ثقته بأن كل المشاكل والتحديات التي يواجهها إقليم كوردستان، يمكن حلّها عبر روح التسامي، والعمل على تغليب مصلحة الشعب.

جاء ذلك، في كلمةٍ لرئيس الحكومة العراقية خلال مشاركته في حفل تأبين الرئيس العراقي جلال طالباني، بمناسبة الذكرى السادسة على رحيله.

واعتبر السوداني أن الحوار "هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق".

وقال: بفضل تضحيات شهداء العراق، وبفضل حكمة رجالٍ ذوي رؤيةٍ عابرة على المصالح الضيقة، ننعمُ باستقلالية القرار الوطني، ووحدة صفوف شعبنا.

وأكّد السوداني أن هناك قدرة "على فرض إرادة الدستور، وحماية التراب العراقي من كل إساءة، وصيانة سيادته، التزاماً وطنياً مسؤولاً لا نَحيد عنه".

وأضاف: في الوقت الذي نرفض المساس بسيادة الدول الأخرى أو الاعتداء عليها، انطلاقاً من أراضينا، نجدد التأكيد على مدِّ اليد لجميع الأشقاء والأصدقاء لإقامة أفضل العلاقات.