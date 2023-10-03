تركيا تلقي القبض على العشرات للاشتباه بصلتهم بالعمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- ألقت الشرطة التركية، أمس الاثنين، القبض على نحو 145 شخصاً في أنحاء البلاد، للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكوردستاني.

تزامن ذلك مع إعلان الحزب مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.

وكان وزير الداخلية التركية، علي يرلي كايا، أعلن في الأول اكتوبر، أن "إرهابيين اثنين نفذا هجوماً بسيارةٍ تجارية صغيرة أمام مدخل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، أحدهما فجّر نفسه، والآخر حيّدته قوات الأمن".

وأشار وزير الداخلية التركية أن "اثنين من ضباط الشرطة أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم".

ونفذت تركيا في أعقاب الهجوم، ضربات جوية على أهدافٍ لمقاتلي العمال الكوردستاني بمناطق حدودية داخل إقليم كوردستان.

وقال كايا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن 466 عملية نُفذت ضد "وحدات استخبارات" تابعة للجماعة في أنحاء البلاد.

مضيفاً أن السلطات اعتقلت 55 مشتبهاً ضمن 16 إقليماً.

ويُصنّف حزب العمال الكوردستاني الذي أُسِّس عام 1978، منظمة إرهابية على لوائح الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وسوريا واستراليا.

بينما رفضت الأمم المتحدة ودول أخرى مثل روسيا والصين وسويسرا ومصر والهند تصنيفه كمنظمةٍ إرهابية.

وفي عام 1984، دخل الحزب في صراعٍ مسلّح مع الدولة التركية بغية نيل حقوقٍ ثقافية وسياسية وتقرير المصير لكورد تركيا.

واستمرت المواجهات بين مقاتلي العمال والجيش التركي حتى نهاية التسعينيات، إلى أن اعتقلت أنقرة زعيم الحزب عبد الله أوجلان عام 1999، ليدخل الحزب مرحلة جديدة من النزاع.

ومن داخل سجنه، طلب أوجلان عام 2013 بوقف إطلاق النار، وحث الحزب على الانسحاب من المناطق التركية، في إعلانٍ وُصِف بـ "التاريخي".

لكن وقف إطلاق النار انتهى عام 2015، عندما شنت تركيا غارات جوية ضد معسكرات حزب العمال داخل مناطق إقليم كوردستان.