الأمن العراقي يقبض على 24 متّهماً بالترويج للبعث في عدة محافظات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، أنه ألقى القبض على 24 شخصاً بتهمة "الترويج لحزب البعث المنحل".

وقال الأمن الوطني في بيانٍ له، عبر الفيسبوك، "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود نشاطات ترويجية لحزب البعث المحظور في مناطق متفرقة من العراق، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بحملة واسعة النطاق لمتابعة الموضوع والتحري عن المتورطين".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن "الحملة بدأت في محافظة كركوك وتوصلت المفارز إلى 13 متهماً ممن لديهم انتماءات ونشاطات ترويجية لحزب البعث المنحل، ما أدى إلى الإطاحة بهم".

كما شملت الحملة الأمنية محافظات الأنبار، بغداد، كربلاء ونينوى بإلقاء "القبض على 11 متهماً بعد ظهور أفراد منهم في مقاطع مصورة تتضمن التمجيد للنظام البائد وقيام آخرين بلصق المنشورات الترويجية المحظورة ببعض الأماكن العامة".

وأشار الأمن الوطني إلى أنّ "عمليات إلقاء القبض تمت بناءً على أوامر قضائية وفقًا لأحكام ومواد قانون حظر حزب البعث المنحل رقم 32 لسنة 2016 حيث أُحيل جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".