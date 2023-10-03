العراق يبرم اتفاقية مصرفية مع الأردن

أربيل (كوردستان 24)- أبرم العراق اتفاقية مصرفية مع الأردن بهدف تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المصرفية والمالية بين البلدين، وفق ما نقلته صحيفة الصباح الرسمية.

وركزت بنود الاتفاقية على "توسيع آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات، كالإشراف والرقابة على نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الحديثة".

إضافةً إلى "الابتكار، والأمن السيبراني، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على تبادل المهارات وتدريب العاملين لدى الطرفين، إضافة إلى التعاون القائم على صعيد

الرقابة المصرفية والصيرفة".

وناقش محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق مع نظيره الأردني عادل الشركس، في عمان، القضايا المصرفية ذات الاهتمام المشترك، ومُستجدات مهام وأعمال البنوك المركزية في المنطقة.

كما بحث الجانبان "تطورات السياسات النقدية العالمية وتوجهاتها في المرحلة الحالية التي تشهد ضغوطاً تضخمية أدت إلى مواصلة السياسات النقدية التشددية من قبل العديد

من البنوك المركزية في العالم".

وأكد الطرفان "ضرورة وأهمية التعاون المشترك في القطاع المالي والمصرفي، بما يخدم التوجه نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن".