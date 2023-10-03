الدليمي: ستُرسل بغداد 700 مليار دينار أخرى لحكومة كوردستان خلال الأيام القادمة

أربيل (كوردستان 24)- قالت نائبة رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إخلاص الدليمي، إن مجلس الوزراء صوّت على إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان لأشهر أيلول، وتشرين الأول والثاني.

مشيرةً خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى ضرورة إرسال بغداد رواتب الإقليم عن شهري تموز وآب الماضيين المتأخرين، إضافةً لشهر كانون الأول القادم، قبل نهاية العام الجاري 2023.

وأوضحت الدليمي أنه "ينبغي على الحكومة الاتحادية إرسال رواتب شهر تشرين الأول اعتباراً من السابع من الشهر الجاري ولغاية 13، على أن تتبع نفس السيناريو بخصوص رواتب تشرين الثاني، وأعتقد أن ذلك سيحدث".

ولفتت إلى أن الحكومة الاتحادية "تدين لإقليم كوردستان بسداد رواتب شهرين، إضافة للقروض الثلاثة التي سترسلها، وأعتقد أن العلاقات إذا استمرت بين أربيل وبغداد، فسيتم الموافقة على قرض آخر بقيمة تريليونين و100 مليار للأشهر الثلاثة المقبلة، لاستكمال دفع رواتب هذا العام".

وحول إمكانية إرسال الحكومة الاتحادية الرواتب بشكلٍ مباشر إلى الإقليم، قالت الدليمي: لا تستطيع الحكومة العراقية القيام بذلك، لأن إقليم كوردستان إقليم دستوري وفيدرالي، لذلك لا يجوز ربط رواتب موظفيه بالراتب الاتحادي.

وأضافت: النواب الذين وقعوا على محاولة إرسال بغداد رواتب حكومة كوردستان بشكلٍ مباشر، هم نفسهم الذين كانوا ضد إرسال رواتب موظفي الإقليم في الموازنة.

وأشارت الدليمي إلى أنه "منذ تسليم النفط إلى بغداد، تدهور الوضع الاقتصادي وتأخرت رواتب الموظفين، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني يعرف أكثر من أي شخصٍ آخر ما هي مصلحة إقليم كوردستان، لذلك يتّخذ دائماً القرارات الصحيحة من أجل المواطنين".