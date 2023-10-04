السوداني يبحث مع المفوضية المستقلة التخصيصات المالية لانتخابات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني التخصيصات المالية الخاصة بإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة في فبراير شباط 2024.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع السوداني، أمس الثلاثاء، برئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، ونائبه عضو مجلس المفوضين فياض ياسين.

وقدّم رئيس مجلس المفوضية، عرضاً شاملاً للإجراءات المتخذة ضمن جدول المهام والأعمال المخصصة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

كما عرض لرئيس مجلس الوزراء الموازنة المطلوبة من تخصيصات مالية، لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في شهر فبراير شباط 2024.

من جانبه، وجّه رئيس الحكومة العراقية بتذليل جميع المعوقات المتعلقة بطلبات الموظفين وأجور المتعاقدين وصرفها، وفق بيانٍ لمكتب السوداني الإعلامي.

كذلك أوعز لوزارة المالية بإطلاق التخصيصات اللازمة، موجّهاً وزارة التربية بالتعاون مع المفوضية، وباقي الجهات الحكومية الرسمية.

وقال البيان، أن السوداني وجّه بإجراء المعالجات الفنية الخاصة بالملاحظات التي جرى تثبيتها في عملية المحاكاة والتي حضرها مؤخراً.