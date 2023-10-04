أمن

روسيا تعلن إسقاط 31 طائرة مسيّرة أوكرانيّة في مناطق حدودية

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جندي يرقب استعراض عسكري وسط كييف بيوم الاستقلال الأوكراني عام 2014 (أسوشيتدبرس)
جندي يرقب استعراض عسكري وسط كييف بيوم الاستقلال الأوكراني عام 2014 (أسوشيتدبرس)
العالم أوكرانيا روسيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا عن إسقاط 31 طائرةً مسيّرة أطلقتها أوكرانيا في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء على مناطق بلغورود وبريانسك وكورسك المحاذية للحدود.

وقال حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز عبر "تلغرام" إنّ القوات الأوكرانية أطلقت ذخائر عنقودية على عدّة قرى في المنطقة الواقعة جنوب روسيا.

وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، لكنها ألحقت أضراراً بعدد من المنازل، في وقتٍ لم يصدر أي تعليق من كييف، وفق رويترز.

وتلقّت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة وتعهّدت باستخدامها فقط من أجل القضاء على "تجمعاتٍ لقوات العدو".

واتّهم مسؤولون روس في بريانسك ومناطق أخرى محاذية لأوكرانيا مراراً القوات المسلّحة الأوكرانيّة بتنفيذ عمليات قصف عشوائية.

 

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