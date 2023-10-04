أمن

فيضانٌ قوي يجتاح الهند والجيش يعلن فقدان أثر 23 جندياً

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الفيضان وقع بسبب هطول أمطار غزيرة (فرانس برس)
الفيضان وقع بسبب هطول أمطار غزيرة (فرانس برس)
العالم ال

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، أنّ 23 جندياً فُقِدوا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة وادياً في ولاية "سيكيم" شمال شرقي البلاد.

وقال الجيش في بيان إنّه "بسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئة فوق بحيرة "لوناك" في شمال "سيكيم"، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا"، مضيفاً أنه "تمّ الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً".

وأضاف البيان أن "المياه غمرت بعض المركبات"، مؤكدًا أن "عمليات البحث جارية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتقع هذه المنطقة الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع نيبال. وتمتد بحيرة "لوناك" عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل "كانغشنجونغا"، ثالث أعلى جبال العالم.

وأوضح الجيش أنه بسبب تفريغ سد في أعلى البحيرة كمية من المياه في وقت سابق، كان منسوب المياه في نهر "تيستا" أعلى بـ4,5 متر من مستواه الاعتيادي.

وغالبا ما تسجل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة، لا سيما خلال موسم الأمطار الذي يمتد من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر.

وبحسب الخبراء، فإن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدّتها.

 

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