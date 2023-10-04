اقتصاد

العراق يُصدّر أكثر من 6 ملايين برميل نفط إلى أميركا الشهر الماضي

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة تعبيرية نقلاً عن صحيفة (الصباح) العراقية الرسمية
صورة تعبيرية نقلاً عن صحيفة (الصباح) العراقية الرسمية
العراق النفط العراق صادرات النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 6 ملايين برميل خلال سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت الإدارة في بيانٍ لها: إن "العراق صدّر إلى أميركا خلال شهر أيلول الماضي، 6.450 مليون برميل من النفط الخام، بمتوسط بلغ 215 ألف برميل يومياً".

وأضاف البيان، أن تلك الكميات منخفضة "عن شهر آب الذي بلغت 7.130 مليون برميل وبمتوسط 230 ألف برميل يومياً"، وفق صحيفة (الصباح) العراقية الرسمية.

وأوضحت إدارة الطاقة الأميركية أن العراق "صدّر النفط الخام للولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بمتوسط 100 ألف برميل يومياً، وبمتوسط 248 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، بينما صدّر في الاسبوع الثالث بمتوسط 233 ألف برميل يومياً".

في وقتٍ بلغ متوسط التصدير في الاسبوع الرابع "280 ألف برميل يومياً".

وأوضح بيان إدارة معلومات الطاقة أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأميركا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية وكولومبيا والبرازيل".

بينما احتل "المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية التي بلغت صادراتها لأميركا 12 مليوناً و870 ألف برميل"، في وقتٍ جاءت كندا "بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأميركا تليها المكسيك".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف