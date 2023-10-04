العراق يُصدّر أكثر من 6 ملايين برميل نفط إلى أميركا الشهر الماضي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 6 ملايين برميل خلال سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت الإدارة في بيانٍ لها: إن "العراق صدّر إلى أميركا خلال شهر أيلول الماضي، 6.450 مليون برميل من النفط الخام، بمتوسط بلغ 215 ألف برميل يومياً".

وأضاف البيان، أن تلك الكميات منخفضة "عن شهر آب الذي بلغت 7.130 مليون برميل وبمتوسط 230 ألف برميل يومياً"، وفق صحيفة (الصباح) العراقية الرسمية.

وأوضحت إدارة الطاقة الأميركية أن العراق "صدّر النفط الخام للولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بمتوسط 100 ألف برميل يومياً، وبمتوسط 248 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، بينما صدّر في الاسبوع الثالث بمتوسط 233 ألف برميل يومياً".

في وقتٍ بلغ متوسط التصدير في الاسبوع الرابع "280 ألف برميل يومياً".

وأوضح بيان إدارة معلومات الطاقة أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأميركا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية وكولومبيا والبرازيل".

بينما احتل "المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية التي بلغت صادراتها لأميركا 12 مليوناً و870 ألف برميل"، في وقتٍ جاءت كندا "بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأميركا تليها المكسيك".