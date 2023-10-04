نائب قنصل ألمانيا يدعو أربيل وبغداد إلى حلِّ القضايا العالقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا نائب قنصل ألمانيا في إقليم كوردستان، بنيامين حنا، كل من أربيل وبغداد إلى ضرورة حل القضايا العالقة بينهما.

وقال نائب القنصل في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن ألمانيا مهتمةٌ باستقرار إقليم كوردستان والعراق على حدٍ سواء.

معتبراً أن ذلك "يصبُّ في مصلحة الجانبين".

مشيراً إلى أن بلاده "تركّز على استقرار إقليم كوردستان، ومن المهم التوصل إلى حلٍّ مع بغداد".

في غضون ذلك، أوضح حنا أن "العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان وألمانيا قوية، و يؤكّد الجانبان على تطوير العلاقات".

وقال حنا: إن الجيش الألماني موجودٌ حالياً في أربيل، والبرلمان الألماني يعمل على تمديد مهمته لمدةٍ عامٍ آخر.

لافتاً إلى أن برلين "ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع حكومة إقليم كوردستان".