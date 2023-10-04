الحلبوسي يرفع دعوى قضائية ضد مشعان الجبوري

أربيل (كوردستان 24)- رفع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دعوى قضائية ضد السياسي العراقي مشعان الجبوري.

الدعوى جاءت على خلفية ظهور الجبوري في برنامجٍ حواري على فضائيةٍ محلية أمس الثلاثاء، اتّهم خلالها رئيس المجلس "بالسير على خطى الدكتاتورية".

وجاء في نص الدعوى، إن مشعان الجبوري اتّهم بوجود دعمٍ "إسرائيلي للترويج لفكرة إقليم الأنبار والارتباط بدولٍ إقليمية والهيمنة على ثروات المحافظة".

كما أكّد نص الدعوى على أن الجبوري وجه لرئيس البرلمان جملة من "الاتهامات والتخرصات عبر الوسائل العلانية، مما يشكل جملةً من الجرائم، منها القذف وإهانة رئيس السلطة التشريعية رمز النظام الديمقراطي".

وطالبت الدعوى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بـ "اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لأحكام المادة (226) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل إضافة إلى مواد القذف عبر وسائل العلانية".