سیاسة

الحلبوسي يرفع دعوى قضائية ضد مشعان الجبوري

author_image Kurdistan24 اربیل
مشعان الجبوري
مشعان الجبوري
العراق مشعان الجبوري الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- رفع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دعوى قضائية ضد السياسي العراقي مشعان الجبوري.

الدعوى جاءت على خلفية ظهور الجبوري في برنامجٍ حواري على فضائيةٍ محلية أمس الثلاثاء، اتّهم خلالها رئيس المجلس "بالسير على خطى الدكتاتورية".

وجاء في نص الدعوى، إن مشعان الجبوري اتّهم بوجود دعمٍ "إسرائيلي للترويج لفكرة إقليم الأنبار والارتباط بدولٍ إقليمية والهيمنة على ثروات المحافظة".

كما أكّد نص الدعوى على أن الجبوري وجه لرئيس البرلمان جملة من "الاتهامات والتخرصات عبر الوسائل العلانية، مما يشكل جملةً من الجرائم، منها القذف وإهانة رئيس السلطة التشريعية رمز النظام الديمقراطي".

وطالبت الدعوى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بـ "اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لأحكام المادة (226) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل إضافة إلى مواد القذف عبر وسائل العلانية".

نص الدعوى
نص الدعوى

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف