مسرور بارزاني يُوجه بتخصيص أكثر من 6 ملايين لترٍ من النفط الأبيض للمراكز التعليمية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، بتخصيص كميةٍ من النفط الأبيض قدرها 6 ملايين و600 ألف للمراكز التعليمية في إقليم كوردستان.

وقالت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تقرر تخصيص 6 ملايين و600 ألف لترٍ من النفط الأبيض للمراكز التعليمية الحكومية في كافة المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة".

ولفتت الوزارة إلى "بدء عملية توزيع النفط اعتباراً من يوم غدٍ الخميس"، داعيةً "جميع لجان الاستلام والمراكز التعليمية إلى التأكد من وجود شهادة ترخيصٍ من قبل الثروات الطبيعية تثبت جودة مادة النفط المسلّمة إليها".

وأشارت إلى "عدم استلام أي كمية من النفط بدون وجود شهادة الجودة الصادرة من الثروات الطبيعية".

وشددت على "التزام المراكز التعليمية بالتعميم الوزاري رقم (561) الصادر في 24 تشرين الثاني 2022، لارتباطه المباشر بسلامة المعلمين والموظفين والطلبة والتلاميذ".