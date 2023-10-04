سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق ديفيد برغر
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق ديفيد برغر
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق ديفيد برغر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق ديفيد برغر.

وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر التطورات والأوضاع العامة في العراق، وضرورة ضمان وتأمين الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على أهمية استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في أسرع وقت.

كما شهد اللقاء تأكيداً على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق عن شكره لحكومة إقليم كوردستان على استجابتها السريعة في تقديم يد العون والمساعدة لمنكوبي حادثة حريق الحمدانية (بغديدا)، كذلك أشاد بالتعايش السلمي الذي تنعم به مختلف مكونات إقليم كوردستان.

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