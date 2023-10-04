رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق ديفيد برغر.

وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر التطورات والأوضاع العامة في العراق، وضرورة ضمان وتأمين الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على أهمية استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في أسرع وقت.

كما شهد اللقاء تأكيداً على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق عن شكره لحكومة إقليم كوردستان على استجابتها السريعة في تقديم يد العون والمساعدة لمنكوبي حادثة حريق الحمدانية (بغديدا)، كذلك أشاد بالتعايش السلمي الذي تنعم به مختلف مكونات إقليم كوردستان.