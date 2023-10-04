السوداني ومستشار بالرئاسة الفرنسية يبحثان زيارة ماكرون إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل، اليوم الأربعاء، الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل".

وبيّن أن "دوريل، قدّم في مستهلّ اللقاء، تعازيه إلى العراق، حكومةً وشعباً، بحادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية، متمنياً الرحمة للضحايا، وللجرحى الشفاء العاجل".

وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق"، لافتاً إلى "بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفقاً للاتفاقية الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، خصوصاً في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة".

وكان الرئيس الفرنسي قد أجرى في نهاية شهر آب أغسطس من العام 2021 زيارة رسمية إلى العراق لحضور "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، وبعدها زار إقليم كوردستان، والتقى خلالها الرئيس بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.