توفير العلاج الطبيعي بواسطة "الروبوتات" في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- یعد العلاج الطبيعي واحداً من أهم مراحل الرعاية الصحية، وخلال الأعوام القليلة الماضية حصل تقدم كبير في إقليم كوردستان في هذا المجال لاسيّما في محافظة أربيل من خلال استخدام أجهزة الروبوت.

وفي هذا السياق، صرحت آريان عدنان، خبيرة ومديرة مركز العلاج الطبيعي، لدائرة الإعلام والمعلومات، قائلة: "افتتحنا هذا المركز عام 2019، وفي البداية تمثلت مهمتنا الرئيسية بتقديم العلاج الطبيعي لأولئك الذين يعانون من مشاكل في المفاصل وآلام في الظهر والكتفين، ثم بعد عامين لاحظنا أن بعض المرضى الذين أُصيبوا بجلطات دماغية كانوا يذهبون إلى خارج البلاد لغرض تلقي العلاج الطبيعي لذلك فكرنا بجلب المعدات اللازمة إلى إقليم كوردستان، حتى لا يضطر مواطنونا للذهاب خارج البلاد وهذا ما أدى إلى توفير الكثير من المال والجهد".

وأضافت "انطلاقاً من ذلك، قمنا بتوفير معدات روبوتية لمركزنا و قمنا بتدريب أشخاص متخصصين في هذا المجال وٲصبحوا خبراء، بالٳضافة ٳلی جلب الخبراء الأجانب من أجل تدريب الكوادر المحلية على استخدام تلك الأجهزة والمعدات".

وأشارت إلى أنه "كان لهذا المركز تأثير كبير على تطوير العلاج الطبيعي للمرضى الذين يحتاجون إليه".

وتابعت: "خلال العامين الماضيين زار المركز عدد كبير من المرضى من إقليم كوردستان وأكثر من 300 مريض من محافظات وسط وجنوب العراق، وقد حظوا بنتائج جيدة للغاية واستفادوا كثيراً من العلاج".

كما بدأ المركز باستقبال المرضى من خارج البلاد لتلقي العلاج عبر التنسيق مع المستشفيات في البلدان القادمين منها المرضى وهذا يعد إنجازاً مُهما لإقليم كوردستان من حيث تنمية وتطوير السياحة العلاجية.

وفيما يتعلق بعمل الروبوتات، قالت عدنان: "على مستوى العراق نحن أول المراكز التي جلبت الأجهزة الروبوتية وهي عبارة عن أجهزة للمشي وتدريب اليدين والقدمين وجميعها ذات جودة وتقنية عالمية".

وأكدت أنه "بعد الٳنتهاء من هذه العلاجات هناك علاجات أخرى بواسطة أجهزة التحفيز الالكتروني والحقن والمغناطيس والليزر وهي أفضل أنواع الأجهزة التي توفر فائدة جيدة جداً للمريض بحيث تعيده إلى وضعه الطبيعي".

يذكر أن الكابينة الوزارية التاسعة قدمت التسهيلات المطلوبة وفق السياقات القانونية لإنشاء مراكز العلاج الطبيعي من قبل القطاعين العام والخاص خلال الأعوام الأربعة الماضية وهو ما أسهم في تطوير وتنمية القطاع الصحي من النواحي الفنية والتقنية المختلفة.