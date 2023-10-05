دراسة جديدة.. كوب من الشاي قد يحميك من مرض السكري

أربيل (كوردستان24)- كشفت دراسة جديدة ان شرب الشاي يومياً يساعد بالتحكم في مستويات السكر بالدم وتجنب ظهور مرض السكري، موضحة ان شرب الشاي الداكن كان الافضل تأثيراً.

وقام علماء من جامعة أديلايد في أستراليا وجامعة جنوب شرقي الصين بفحص بيانات ما يقرب من 2000 شخص بالغ يعيشون في جميع أنحاء الصين، ربعهم مصاب بمرض السكري وربع آخر مصاب بمقدمات المرض، في حين أن نصف المشاركين لم يكونوا مصابين بالسكري أو مقدماته، بحسب ما ذكرته مجلة فورتشن.

وتم سؤال المشاركين عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي يومياً ونوع الشاي الذي يفضلونه. كما خضعوا لعدد من الاختبارات، بما في ذلك مقاومة الأنسولين ونسبة الغلوكوز في البول.

ووجد الفريق أن شرب أي شاي يومياً كان مرتبطاً بانخفاض مقاومة الأنسولين وزيادة إفراز الغلوكوز في البول.

وأشار الباحثون إلى أن شرب كوب واحد من الشاي يومياً يقلل خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 28 في المائة وخطر الإصابة بمقدمات المرض بنسبة 15 في المائة.

لكنهم لفتوا إلى أن شرب الشاي الداكن كان الأفضل تأثيراً في هذا الشأن، حيث كان المستهلكون اليوميون له أقل عرضة للإصابة بمقدمات مرض السكري بنسبة 53 في المائة، وبمرض السكري بنسبة 47 في المائة.

وعلى الرغم من تفاؤلهم، أكد الباحثون على الحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث للتأكد من النتائج بشكل أفضل.